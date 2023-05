MyDello viib päikeseauto kängurumaale võidusõidule

„Elektrilise võistlusauto maailma teise otsa saatmine on logistiliselt paras pähkel. Kuna tegemist on väga erilise saadetisega nii sisu kui ka kuju poolest, on vajalik spetsiifiline pakendamine, et auto ilma kahjustusteta kohale jõuaks,” selgitas MyDello kaasasutaja Magnus Lepasalu.

Rahvusvahelises kaubaveos on palju aspekte, mida peab väga täpselt järgima, et vältida lisakulutusi ja viivitusi tarneajas. „Päikeseauto viiakse Austraaliasse mööda ookeani. Teadupärast võtab kauba meritsi kohaletoimetamine küllaltki palju aega ja logistikas võib alati ette tulla viivitusi, seepärast paneme auto Eestist teele juba juulis, et see võistluspäevaks kindlasti stardijoonel oleks,“ selgitas logistikaekspert. Lisaks peavad päikeseauto ise valmistatud akud, mis liigituvad ohtlike kaupade hulka, saama enne transportimist kehtivad sertifikaadid.

„See on pehmelt öeldes väga muljetavaldav, millise energiaga Solaride’i meeskond töötab ja mida nad on tänaseks ära teinud. Oleme uhked, et saame anda panuse noorte inseneride innovatsiooni loomisesse ja selle laia maailma viimisesse,“ avaldas Lepasalu.

Solaride’i võistlusreisi projektijuht Mikk Saarmanni sõnul on tudengitega päikeseauto arendamine paras väljakutse, rääkimata edukast esinemisest ees ootavatel päikeseautode maailmameistrivõistlustel. „Tänu koostööle MyDelloga läheme võistlustele oluliselt julgemalt vastu, kuna see lisab kindlust, et võistlusmasin päriselt maakera kuklapoolele ka kohale jõuab,” lausus Saarmann.