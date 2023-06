PÄIKESEAUTO | Kerepaneelide valmistamine TalTechis

Kerepaneelid valmivad laias laastus süsinikkiust ja vahust. Kui eelmisel aastal ehitati paneele viiekesi, siis nüüd saab kahe inimesega hakkama ning lisaks ei ole enam ajalist survet. Eelmise versiooni puhul tuli kihte väga kiiresti panna, kuna vaik kuivas ruttu ära. Nüüd kasutatakse piserdatavat liimi, mis tingib selle, et vaja on 2 korda vähem inimesi ning on rohkem aega, et süsinikkiudu sättida.

Solaride kasutab ka aramiidi, mis on kollakat värvi kiud. See on eriline seetõttu, et on oma omaduste poolest äärmiselt tugev. Solaride mehaanika tiimijuht Peter Kipp sõnas, et sama kiudu kasutatakse ka kuulivestides. Solaride on seda kasutanud akupaki kaitsmiseks, et ratastelt üles kerkivad kivikesed midagi põhja all ära ei lõhuks.