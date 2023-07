Noorte arendatud päikeseauto on edukalt läbinud testperioodi Eesti teedel

Mõne nädala eest näitas Solaride avalikkusele järgmise generatsiooni päikeseautot. Nüüd on päikeseauto kogunud hoolega kilomeetreid ning läbitud on enam kui 1000 km. Sõidetud on nii suurtel kui väiksematel teedel ning tagasiside Solaride’i inseneride poolt on olnud positiivne.