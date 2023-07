Solaride’i päikeseauto startis Austraalia suunas

Solaride’i tiimi insenerid on möödunud ööde jooksul ehitanud autot, täitnud dokumente ning üksikasjalikult mõelnud tööriistade ja vahendite peale, mida merekonteineris koos autoga teele panna. Austraalia projektijuhi Mikk Saarmanni sõnul tuleb kogu konteineri sisu dokumenteerida ja vormistada ajutise impordi ehk ATA Carnet dokumendiks.

“Iga magamiskott, kruvikeeraja ja varuosa tuleb markeerida ning dokumenteerida. See seab kogu tiimile väga suure surve teha praegu õigeid otsuseid ning pakkida kaasa vajalikke varuosi, mida võistluste ajal ei ole kusagilt võtta,” sõnas Saarmann.

Tiimi logistikapartneri MyDello kaasasutaja Magnus Lepasalu rääkis, et kuna elektriline päikeseauto on väga eriline saadetis nii sisu kui kuju poolest, tuleb selle transportimisel arvestada kindlate nõuetega. Näiteks oli vaja auto konteinerisse kinnitamiseks erilahendust, et masin turvaliselt maakera kuklapoolele jõuaks. Päikeseauto isevalmistatud akud liigituvad rahvusvahelises transpordis ohtlikuks kaubaks, mistõttu tuleb nende puhul rakendada ka eripakendeid ja -dokumente,” selgitas Lepasalu.