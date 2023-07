KUULA | Solaraadio #3: Kuidas saab päikeseauto Tartust Austraaliasse?

Solaride esitles 15. juunil järgmise generatsiooni võistlussõidukit, millega on lähinädalate jooksul läbitud enam kui 1000 kilomeetrit. Testsõitude ajal on ilmnenud mõningaid probleeme, mis on inseneride suure töö tulemusena saanud kiiresti ka lahendused. Tiim on ööd ja päevad veetnud Eesti Maaülikooli garaažis, et enne päikeseauto transporti Austraaliasse muuta auto töökindlamaks ning valmistada ette dokumendid ja mõelda üksikasjalikult läbi vajalikud tööriistad ja varuosad, mis on vaja merekonteineriga Austraaliasse toimetada.