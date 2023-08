Logiraamat #1 | 90 päeva võidusõiduni

90 päeva pärast asub Baltikumi esimene tiim esmakordselt ajaloos päikeseautode MM-il starti ning toob Eesti ligi 15 miljoni silmapaari ette üle maailma. Kuid esmalt on vaja sinna jõuda ning see, et päikeseauto on alustanud oma loksuvat merereisi Muuga sadamast Hamburgi poole, pole koht, kus tiim saab loorbeile puhkama jääda, kuna teha on veel palju…