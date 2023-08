Miks pühendada oma aega muude tegevuste kõrvalt Solaride’i? Põhjuseid on mitmeid!

Solaraadio neljandas osas avavad saatekülalised oma lugu, kuidas neist said solariderid ja mida nad Solaride’ist kaasa on võtnud. Saatejuht Desireel on külas personalijuht Liisa Ševtšuk, elektroonikatiimi juht Armin Mere ning vilistlane ja tiimi sotsiaalmeedia mentor Keneli Pohlak.