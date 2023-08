Logiraamat #3 | 74 päeva võidusõiduni

Darwinisse on veel pikk teekond, kuid kohale jõudes tuleb päikeseautol läbida tehniline kontroll, millega hinnatakse auto turvalisust. Tehniline kontroll on jaotatud veel omakorda kaheks: staatiline ja dünaamiline kontroll. Nende jaoks tegelebki inseneeriatiim praegu töö dokumenteerimisega. Antud dokumentidega tõendab tiim ära, et ehitatud päikeseauto on Bridgestone World Solar Challenge reeglitele vastav ning need hõlbustavad kontrollist läbisaamist.