Yolo Group ja Solaride lõid käed jätkusuutliku tehnoloogia arendamiseks ja toetamiseks

Koostöö raames toetab Yolo Group Solaride’i missiooni, et julgustada rohkem noori õppima ja huvituma tehnoloogia valdkonnast, edendamaks puhta energia kasutuselevõttu tulevikus. Yolo Group panustab ka Solaride Akadeemia kaasaegsesse õpiformaati, kaasates ettevõtte värbamisosakonna spetsialiste, et aidata projektil läbi viia värbamisega seotud töötubasid.

"Solaride’i meeskond on tänulik, et Yolo Group on otsustanud meid toetada. Nende toetus aitab meil edendada inseneriteadust ja tehnoloogiat ning ühtlasi osaleda Bridgestone World Solar Challenge'il, maailma kõige raskemal päikeseautode võistlusel Austraalias," lausus Solaride’i finantsjuht Karl-Tanel Paes. Paes lisas, et Solaride'i meeskond on põnevil võimalusest tutvustada päikeseautot maailmale koostöös Yologa ja olla inspiratsiooniks teistele.

"Viimase kolme aastaga on Solaride’i meeskond meile väga suurt muljet avaldanud. See on tohutult inspireeriv, kuidas tudengid on võtnud oma missiooniks kasvatada Eesti järgmist inseneride põlvkonda ja teha seda just keskkonnateadlikult,“ sõnas Yolo Groupi partnerlussuhete juht Richard Barnwell. „Solaride jagab meiega sarnaseid väärtusi – fun, fast, fair – ja meil on au neid toetada."