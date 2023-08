Logiraamatu IV osa ⟩ Austraalia päikesevõidusõidu meeskonna treeninglaager

Esimene grupp lendab Adelaide’i 21. septembri õhtul ning pärast seda liituvad ka teised loetud nädalate jooksul. Nende ülesandeks on muretseda kogu tiimile vajalik, sh rendiautod, söök, vahendid jms. Võistlus ise algab aga Darwinis, mis on Adelaide’ist 3022 km põhja pool, seega sõidab osa grupist võistlusteekonna ühe korra läbi enne starti.

Austraalia on lisaks ilusale loodusele tuntud ka mürgiste ämblike, madude ja kängurude poolest. Selleks, et olla võimalikeks ohtudeks valmistunud, tegi meile esmaabi koolituse Vahur Raba. Vahur töötab Pärnu haigla EMOs abiarstina ning oli lahkesti nõus näitama, kuidas tuleb väga halbades olukordades käituda.

Võistlus kestab küll ühe nädala, kuid ettevalmistusperiood on pikem ning selleks, et mitte iga päev burgereid ja pitsasid süüa, on odavam üheskoos suurele tiimile süüa teha ning seda me nädalavahetusel ka proovisime. Selleks jagati tiim väiksemateks gruppideks, kelle vastutada olid kindlad toidukorrad.