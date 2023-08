Bridgestone toetab maailma suurimal päikeseautode võistlusel Solaride’i

Bridgestone'i piirkondliku kõneisiku Intars Vizbulise sõnul on World Solar Challenge osa transpordisektori jätkusuutlikkuse arendamisest. “Solaride'i sponsoreerimisega toetame ka järgmise põlvkonna insenere ja juhte, kellel on suur roll jätkusuutliku transpordi arendamisel,” ütles Vizbulis. Bridgestone'i osalemine World Solar Challenge'il peegeldab Vizbulise sõnul ettevõtte pühendumust jätkusuutlikuma tuleviku loomisele, arendades süsiniku jalajälge vähendavaid tehnoloogiaid. “Võistlusel varustatakse Solaride’i meeskonna sõiduk Bridgestone'i rehvidega, mis suudavad parandada päikeseenergial töötava sõiduki jõudlust.”

Solaride’i finants- ja partnerlusjuhi Karl-Tanel Paesi sõnul on Bridgestone World Solar Challenge enamat kui lihtsalt võistlus. “Hullumeelsest ideest ehitada päikeseauto on saanud valdkondi ühendav haridus- ja koostööprojekt, mis keskendub tulevikutalentide toetamisele ja tehnoloogiahariduse populariseerimisele,” ütles Paes, kelle sõnul jääb järgmise kümne aasta jooksul Eestis puudu 2/3 järgmise põlvkonna töötleva tööstuse inseneridest. “Päikeseauto ehitamisega toob meeskond inseneeria noortele lähemale. Oleme tänulikud, et meie toetajad, sealhulgas Bridgestone, jagavad samu väärtusi ning pakuvad spetsiaalseid rehve, mis aitavad meil eesmärke saavutada,” rääkis Paes.