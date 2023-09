LOGIRAAMATU VI OSA | 3 päeva Eesti päikeseauto koondise äralennuni

Eesti esinduskoondis sai kätte esindusvormi Grollsilt. Solaride oli juba varem Grollsiga koostööd teinud ning nende poolt saadud tööriided on olnud kvaliteetsed ja mugavad. Esindusvormi näol on tegemist liikuvaks tööks mõeldud riietega. Lühikesed püksid said valitud selle järgi, et oleksid venivad ja liikumisel mugavad. Särkide puhul ootasime, et need oleksid hingavad ja kiiresti kuivavad, kuna päeval on väga soe, aga öösel langeb temperatuur 10 kraadi lähedale. Seetõttu oligi oluline, et särk kuivaks ruttu ja meeskonnaliikmed haigeks ei jääks.