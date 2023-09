Eesti päikeseauto esinduskoondis Solaride alustas pöörast seiklust Austraalia suunas

Võistlus algab 22. oktoobril, kuid paljud tiimid üle maailma on juba Austraalias kohal ning teevad proovisõite, et testida autot ning paika panna võidustrateegiaid. Solaride’i tiim on tegemas debüüti esimese Baltikumi tiimina päikeseautode ajaloos ning selleks sõidabki meeskond juba praegu Austraaliasse, et anda päikeseautole viimane lihv ning koguda esimesi testkilomeetreid ekstreemsetes võistlustingimustes, nägemaks, kuidas tudengite ehitatud sõiduk neile vastu peab.