Logiraamatu VII osa | Lõputuna näiv lennureis Austraaliasse

Adelaide’ist ligi 100 km kaugusel asuv Victor Augusta on ookeaniäärne väikelinn, kus valmib Solaride’i päikeseauto treiler. Egritechi poolt ehitatav treiler on hetkel nende prioriteet ning kõik teised tellimused on pandud ootele. Kylie Roberts Egritechist rääkis, et see treiler on loodud offgridiks ning selle näol on tegemist nende teise tootega samast sarjast. Tiimile tehti garaažides tiir, kus näidati ka teisi pooleli olevaid mudeleid. Üks neist oli valmiv välikontor, mida saab vajadusel igale poole transportida.