GALERII | LOGIRAAMATU VIII OSA: tingimused on karmimad, kui arvasime

Pimedas sõites märkasime tee ääres väikeseid tulukesi. Esmalt arvasime, et äkki märgib see kellegi ala piiri või mõnda karjust, aga kahjuks oli vastus hoopis kurvem. Tegemist on maastikupõlengust alles jäänud hõõguvate sütega.

1500. kilomeeter Alice Springs

Kell on neli läbi ja lähme grupiga taas tankima. Kõik tanklad jms olid hoonena suletud ning WC-sse ei lastud. McDonaldsi ehk Mäccasesse ka ei saanud ning ei jäänudki muud üle kui sõita ööbimiskoha juurde ja veeta aega selle juures kuni üheksani hommikul, mil saime väravatest sisse.

Linnud laulsid lähedal kurba viisi, kuid me ei lasknud end sellest häirida. Võtsime poti ja gaasiballooni välja ning tegime nuudleid, mis, serveerituna asfaltil asuvatesse pappnõudesse, maitsesid pärast pikka sõitu imeliselt.

Foto: HELINA HANSAR

Samal ajal jätkasid Darwini suunas sõitu meediatiimi juht Jette, Austraalia projektijuht Mikk ja peainsener Karl-August, joostes võidu päikesega. Nimelt sai Mikk kõne, et meil on võimalik saada konteineri tollikontrolli aeg neljapäeva varahommikuks ja kuigi see polnud veel lõplikult kindel, siis parem oli asuda levitut tühermaad läbi sõitma kui see võimalus maha magada.