LOGIRAAMATU IX OSA | Adelaide-Darwin võidujooks ajaga

Esimesena pidime kõik asjad konteinerist välja laduma, isegi koormarihma ei tohtinud sisse jätta. Võõrliikide kontrolliametnik pidi jõudma kell kümme, seega auto tuli kiirelt lahti kruvida, et pääseks ka teistele asjadele ligi. Laomehed olid väga põnevil, sest olime esimene päikeseauto, mis sel aastal nende tollipunkti jõudnud oli. Nad aitasid meil asju välja kanda ja julgustasid, et enamasti käivad nende punktis ainult sõbralikud agendid.

Ametniku saabudes pidime esitama oma pakkimisnimekirja. Vererõhk tõusis korralikult ja mõte kihutas kiiremini kui võistlusauto, kui kaalusime, kas märkisime õige arvu teipe, kruvisid ja mis siis kui kellegi magamiskott jäi üle lugemata? Proua valvsa silma all pidime avama iga kasti, sahtli, koti ning isegi madratsid pidime lahti rullima, et oleks näha, kui mõnelt Kuramaa matkalt mulda kaasa on toodud. Meid varem aidanud laomees jõudis veel vaikselt vihjata, et seekord olime sattunud väga põhjaliku agendi otsa. Täpsustavaid küsimusi tuli päris palju, aga õnneks oli juba algusest peale näha, et olime korraliku puhastustöö teinud enne asjade teele saatmist. Olime juba peaaegu kontrolli lõpus, kui järsku kukkusid kellegi magamiskotist välja mustad sokid otse ametniku sülle. Süda jättis mitu lööki vahele, aga õnneks võisime need lihtsalt ära visata. Lõpuks surusime naeratusega kätt ning saimegi oma kontrollpaberi taskusse.