10 autot. 1 võitja | Saame tuttavaks Solaride’i konkurentidega

Challenger klassis võistlevaid automudeleid on kaheksa versiooni, cruiser klassis aga kaks – kahe- ja neljakohalised. Võistluste fänn, kelle koduleht kannab nime Scientific Gems, on teinud hea kokkuvõtte mudelitest, millega saab tutvuda tema blogis .

ASCEND alustas oma tegevust 2019. aastal, Solaride sai alguse aasta hiljem. Nii Futurosolare kui ASCEND on viimased neli aastat ehitanud oma võistlussõidukit. Solaride on seevastu nelja aasta jooksul ehitanud valmis kaks autot, millest viimane valmis kahe aastaga.

Austraaliast osaleb cruiser klassi võistlustules kokku kolm tiimi, kelle hulgas on eelnevalt mainitud ASCEND, kahel korral osalenud FAST Flindersi ülikoolist ja alates 2013. aastast kahel korral esikolmikusse jõudnud Sunswift, kes esindab New South Walesi ülikooli.

Sunswifti tiimil on päikeseautode arendamiseks suur kogemustepagas, kuna aja jooksul on valminud juba seitse võistlussõidukit erinevates klassides. Viimase auto arendamiseks ja testimiseks on neil aega olnud neli aastat ning nad on püstitanud maailmarekordi kõige kiirema elektriautona, mis on 1000 km läbinud ühe laadimisega.