VIDEO | Kuidas jahvatada kohvi inseneride moodi?

Elektroonikatiimi üks juhtidest Armin proovis trelli abil jahvatatud kohvi ning tõdes, et see oli üks kangemaid, mida ta on eales maitsnud. “Metalli maitset polnud üldse tunda ning äratas korralikult üles. Nüüd on mul energiat, et veel lisaprojekte juurde võtta,” sõnas Armin.