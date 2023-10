Saame tuttavaks päikeseauto tiimiga | tiimijuhid

Kermes vastutab Austraalias meeskonna juhtimise ja koostöö eest. Mart õpib TalTechi magistriõppes. Igapäevaselt juhib ta meie inseneeria valdkonda ja kuulub ka Solaride’i juhatusse. Mart on hea koordineerija ning on suutnud meie inseneeriatiimi kui õlitatud kellavärgi toimima panna.

Kusti vastutab võistlustel tehnilise poole ja strateegia eest. Tema asi on teha kõik endast olenev, et meeskond suudaks auto võistlusvormis hoida ning masina ühes tükis ja konkurente edestades üle finišijoone tuua. Karl August on Tallinna Tehnikaülikooli värske tudeng ning igapäevaselt kannab Solaride’is peainseneri rolli.

Mikk vastutab selle eest, et meie tiim Austraaliasse jõuaks ja hiljem koju tagasi. See hõlmab endas nii auto, varustuse kui inimeste transpordi korraldamist. Mikk hangib meile kõik vajaliku telgivaiadest merekonteinerini. See tuleb hästi välja, sest taskus on tal logistika diplom TalTechist. Solaride’i tiimis on tema rolliks Austraalia võistluse projektijuhtimine.