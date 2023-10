GALERII | Solaride innustab Darwini noori insenerideks õppima

Käesoleva nädala jooksul on toimunud laste jaoks koolivaheaja raames mitmeid põnevaid tegevusi. Laupäeval tipnesid need mini Bridgestone World Solar Challenge päevaga, mis tõi kokku igas vanuses inimesi uudistama päikeseautosid ning neid ise ehitama.

Laste pappkarpidest loodud päikeseautod pandi proovile kõnniteedel toimunud võistluse käigus, kus neil tuli läbida üheksa peatuspunkti ning lahendada erinevaid ülesandeid. 22. oktoobril algavate päikeseautode maailmameistrivõistluste käigus tuleb ka meil läbida kohustuslikke kontrollpunkte, kuid seal me ei kirjuta vanematele kirju või viska palle korvi nagu tegid lapsed.

Lapsed uurisid inseneridelt muuhulgas, miks päikesepaneele külgedele ei panda, kus asuvad auto mootorid ja akud ning miks masinal selline kuju on. Kõik tulevased päikeseautode juhid said põletavatele küsimustele vastused ning nii mõnigi sai autos istuda või näha kapoti alla.

Üheks näiteks tõi Ardo küsimuse, miks on auto rattad kerepaneelide taga. Saime kinnitust, et Eestis tehtavad tagasi kooli tunnid, töötoad ja korraldatavad üritused on õige suund ja hea võimalus lähemalt rääkida päikeseautost ja inseneeria võimalustest.