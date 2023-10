LOGIRAAMATU X OSA | Lähme testkilomeetreid koguma Austraalia teedele

Tere tulemast Hidden Valley Racewayle! Üle 20 tiimi on tänasest Darwini külje all asuvas motospordi kompleksis autosid tuunimas, et valmistuda kvalifikatsioonisõitudeks. Kvalifikatsioonisõitudele eelnevad staatiline ja dünaamiline kontroll, millest esimene saab alguse järgmisel esmaspäeval.