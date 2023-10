Solaride testis päikeseautot ringrajal

Tõesti, iga päev tuletab uuesti meelde, milline au on selliseid insenere toetada ja neile kaasa elada. Nende südikus, tahtejõud ja leidlikkus on mind lõputult inspireerinud ning loodan, et ka teie kodus mõistate, kui võimsa märgi need noored Eestist inseneeria maailmakaardile jätavad. Ka teised tiimid on ainult kiidusõnu meie auto ja meeskonna kohta jaganud. See on alles algus!