Saame tuttavaks päikeseauto tiimiga | elektroonikatiim

Joosep vastutab akupaki töökindluse ja turvalisuse eest. Tema jaoks on see esimene hooaeg Solaride’is ning pikalt kandis ta ka meie tiimi pesamuna tiitlit. Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilane oli tiimiga liitudes kõigest 16-aastane. Joosep paistab silma oma erakordse töövõime ja abivalmidusega.

Armin on sel hooajal üks elektroonikatiimi juhtidest ning ise ka üks maru terav elektroonik. Armin tuli Solaride’i 2021. aastal otse Rakett69 saatest, olles siis vaid 17-aastane. Täna õpib Armin Tartu Ülikoolis arvutitehnika erialal.

Novella on sel hooajal teine elektroonikatiimi juht ja elektroonika meeskonna särts ja sära. Tema ülesandeks on hoida elektroonika meeskond joonel ning mõistagi panustab temagi elektroonikuna auto ehitusse. Novella omandas värskelt TalTech Tartu kolledži küberfüüsikaliste süsteemide bakalaureuse kraadi.

Herbert vastutab auto interjöörielektroonika eest ning tänu temale saame konkurentidest möödudes tagatulesid näidata. Enim on tema mootori kütuseks uudishimu, mis annab ka meie projektile hoogu. Herbert õpib Tartu Ülikooli teisel kursusel informaatikat.

Kristjan on päikeseauto silmadeks ja kõrvadeks, kuna sõidab päikeseauto kolonni esimeses autos, mis tegeleb ohtude kaardistamisega. Lisaks on tema ülesandeks tegeleda ilmajaamaga, mis aitab päikeseauto optimaalse kiiruse kalkulaatoril arvutada välja sobivat kiirust, et säästa võimalikult palju energiat.