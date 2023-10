Solaride testib päikeseautot teiste võistlussõidukite kõrval Gunn Point Roadil

Järgmisena istus rooli Siim Ilves ning kõrvalistmel hakkas auto andmeid jälgima ECU koodi autor Artur Salumäe. Seekord võeti üles 72 km/h, et testida auto näitajaid sellel kiirusel. Ühtlasi tingis madalama kiiruse ka soov testida, kui kiiresti langeb mootorite temperatuur. Sõit jätkus stabiilselt päikeseautot saatvas autos näitajaid jälgides ja kuulates frontist tulevaid teavitusi “päikeseauto tiim tuleb vastu”, “päikeseauto tiim tee ääres” või teavitused stiilis, kui miski on teel, mis võiks veidi üle 10 cm kõrgust autot kahjustada.

270. kilomeetri juures püüdis Joosepi tähelepanu akude kõrge temperatuur. Testi eesmärk oli näha päikeseauto käitumist madalamal pingel, siis sellest lähtuvalt hakkas akupaki temperatuur kiiremini tõusma. Akupaki juhina ta teadis, et teatud temperatuurini jõudes lülitab see end turvakaalutlustel välja. Kuna auto akusid ei ole jõutud veel täis laadida, ei olnud tiimil ka ülevaadet, kui kaugele päikeseautoga tol päeval sõita sai. Elektroonika tiimi üks juhtidest Armin Mere, peainsener Karl August ja akutiimi juht Joosep arutasid backis, kas päikeseautoga on võimalik veel üks ots sõita või mitte. 2 kilomeetrit enne algusesse jõudmist, jõudsid nad ühiselt otsusele, et tänaseks aitab.