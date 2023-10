Solaride lõpetas testsõidu maastikupõlengu tõttu

Ligikaudu 100 meetri kaugusel päikeseauto peatuskohast olid tee ääres leegid. Tiim käitus vastavalt põlengute ohutuskoolitusele ning jõudis kiirelt tagasi ohutusse punkti. Tiimi peainsener Karl August Tatuntsi sõnul on tal hea meel, et kõikide tiimidega on hästi ning korraldajad olid meeskondasid põhjalikult ettevalmistanud, kuidas sellistes olukordades käituda. “Meie jaoks tähendas testpäeva enneaegne lõpp eelkõige seda, et meil on vähem infot päikeseauto kohta, mille tõttu on keerulisem otsuseid vastu võtta. Siiski, meie auto sõidab ja oleme võistlusvõimelised. Kõik on endiselt hästi,” rääkis Tatunts.