Saame tuttavaks päikeseauto tiimiga | mehaanikatiim

Peter Kipp

21

mehaanikatiimi juht

Üllatus Austraaliast: RGB (värvilised) linnud

Foto: Berta Kisand

Peter vastutab, et meeskonnal oleks siht selge ning tegeleb akupaki disainiga. Peter leidis oma tee Solaride'i üsna varakult, olles liitudes gümnaasiumiõpilane. Nüüdseks õpib ta TalTechis integreeritud tehnoloogia eriala 2. kursusel.

Sten Raud

24

mehaanik

Üllatus Austraaliast: kui kokkuhoidev on päikeseautode kommuun

Foto: Berta Kisand

Sten liitus meie meeskonnaga küll alles sügise lõpus, kuid selle ajaga on ta jõudnud disainida juba erinevaid auto vedrustuse komponente. Mehaanika tiimiliikmed räägivad, et Sten on jõudnud TalTechi tootearenduse ja robootika õpingute kõrvalt ka märkimisväärselt kogu auto tootmisesse panustada.

Kristo Kannik

24

mehaanika-insener

Üllatus Austraaliast: Kui Austraalia ohtlikuks eluslooduseks olin valmis, siis siinsed maastikupõlengud on olnud minule halvaks üllatuseks. Pool ajast on siin viibitud ja oleme juba kahel korral lahtised leeke näinud. Silmapiiril suitsupilvi olen kümneid kordi täheldanud. Peab lootma, et võistluse nädalal need põlengud meie osavõttu takistama ei hakka.

Foto: Berta Kisand

Kristo teadis tiimiga liitudes kohe, et tema tahab tegeleda aerodünaamikaga. Tänu temale on meie auto voolujooneline ja stabiilne ka külgtuulelistes tingimustes. Kristo on lõpetanud Southamptoni ülikoolis aeronautika ning kosmonautika eriala.

Ülo Pajutee

25

Mehaanik ja päikeseauto juht

Üllatus Austraaliast: Terve tee jooksul Adelaidist Darwinisse nägi vaid mõnda üksikut (elusat) kängurut.

Foto: Berta Kisand