Saame tuttavaks päikeseauto tiimiga | tarkvaratiim

Artur Salumäe

22

Püsivara tiimijuht

Üllatus Austraaliast: Austraalia toitudes on väga palju rohkem suhkrut kui Eesti toitudes.

Foto: Berta Kisand

Artur on meie tiimi manussüsteemide arendaja, tema vastutab selle eest, et elektroonika ja tarkvara sama sammu astuks. Ta on pädev nii elektroonikas kui ka tarkvaras, mis annab suurt väärtust kahe tiimi ühendamisel. Artur on praegu Tartu Ülikoolis 3. aasta arvutitehnika tudeng.

Siim Ilves

24

Tarkvara tiimijuht ja päikeseauto piloot

Üllatus Austraaliast: Teekond Austraaliani võttis kaua aega ja hõlmas palju erinevaid kultuurikeskkondi, kuid kohale jõudes on vibe jälle sarnane Euroopale.

Foto: Berta Kisand

Siim on tarkvaratiimi üks juhtidest, kes jälgib, et tiimiliikmed saaksid teha oma tööd parimal tasemel. Siimu tugevuseks on suure pildi nägemine - ta tajub, kuidas auto kui tervik töötab ning mis on vajalik tarkvaraliselt ära teha, et kõik komponendid ka omavahel töötaksid. Siim lõpetas eelmine aasta Cleveroni Akadeemia ning on nüüd automaatika ja tarkvara arendusjuht firmas Spacedrip.

Johan Hollak

22

tarkvarainsener ja strateeg

Üllatus Austraaliast: Austraalia võtab oma looduskaitset väga tõsiselt, kõiki piiri ületavaid asju kontrollitakse põhjalikult, et poleks midagi elavat kasas, mis võiks siinset ökosüsteemi kahjustada. Mul pesti lennujaamas ketsid mullast puhtaks.

Foto: Berta Kisand