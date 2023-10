Saame tuttavaks päikeseauto tiimiga | meedik

Johanna Britt Berzin 25 meedik Ootus: Osa minust loodab, et terve reisi vältel ei peagi ühegi mürgise olendiga tegemist tegema, samas teine osa minust läheb veidi hasarti mõtte peale, et saaks oma silmaga näha maailma mürgiseimaid Funnel Web ämblikke ning Taipan madusid, kelle kohta uuritud sai enne tulekut.

Johanna Britt vastutab meie meeskonna tervise eest. Igal võimalikul moel väldime me seda, et meie meeskonnaliikmetega midagi juhtuks, kuid parem karta kui kahetseda. Britt on Tartu Ülikooli 5. kursuse arstitudeng, kellel on professionaalne kogemus ja haridus, et meeskonna tervise eest hoolt kanda.