Eesti päikserallimeeskond läheb Austraalias karmi võistlustulle

Päikeseautode MM saab alguse Darwinist ning kulgeb mööda maanteed lõunasse, mille jooksul tuleb cruiser klassi autodel läbida kohustuslikke kontrollpunkte ning ööbida omal käel Austraalia metsikus looduses. Esimene võistluspäev plaanitakse lõpetada Forrest Memoriali kandis 535 kilomeetri kaugusel Darwinist. Eesti päikeseauto stardib kvalifikatsioonist saavutatud 26. kohalt ning liitub kolonniga mõnesaja meetri pärast, et alustada sõitu Adelaide’i suunas.

Eesti koondise “Solaride” tiimijuhi Mart Erik Kermese sõnul on tiim põnevil ning ootab eesootavat sõitu. “Oleme neli aastat unistanud nendest võistlustest. Nüüd on viimaks aeg käes ja saame Eesti noorte poolt ehitatud auto proovile panna tippülikoolide konkurentsis,” rääkis Kermes.

Võistluste stardipositsioon on oluline, kuna möödasõidud ja kohalt liikuma hakkamised on väga energiakulukad. “Loodame Darwinist välja sõites näha roheliste fooride voogu. See teeks meile karuteene, kui peaksime iga foori juures peatuma ja uuesti kohalt võtma,” kirjeldas Solaride’i peainsener Karl August Tatunts.