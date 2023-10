OOTAMATU PÖÖRE PÄIKESEAUTODE MM-il – Solaride on mängus tagasi!

Peakorraldaja Chris Selwoodi sõnul on BWSC 35-aastase ajalooga võistlus, kus tingimused on ettearvamatud ning ka varasematel aastatel pole suur osa tiimidest keerukamaid etappe lisalaadimisteta lõpetada suutnud. Tegemist on ajaloos esmakordse olukorraga, kus lisalaadimist vajavad kõik tiimid ning seetõttu arvestatakse punkte esimese tervikuna läbitud etapi põhjal.