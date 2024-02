Dokumentaalfilm Eesti inseneride väljakutsuvast seiklusest nägi ilmavalgust

„Solaride: julgus teha võimatut ei ole lihtsalt dokumentaalfilm päikeseautode maailmameistrivõistlustel osalemisest. See on ühe suure kogukonna unistuse täitumisest. See on film, mis näitab Eesti noorte tahet päriselt maailma muuta, päriselt ise enda tulevikku luua,” ütles kolmanda hooaja tegevjuht Asso Soosalu.

„Eesti insenerid paistavad silma oma nutikuse, usina tööeetika, praktilise lähenemise, analüüsioskuse ja probleemide lahendamise võimekusega. Need väärtuslikud omadused on tõstnud Eesti insenerid maailmas kõrgelt hinnatud positsioonile ja mängivad olulist rolli mitmesugustes eluvaldkondades. Haridusprogrammid nagu Solaride pakuvad noortele inseneridele suurepärast võimalust kogeda keeruliste ettevõtmiste eduks vajalike kogemuste laia spektrit,” ütles Devid Liik, Milremi tehnoloogiajuht.

Vaatamata sellele, et võistlusel oli ennekuulmatu olukord, kus kõik tiimid pidid ühel hetkel raskete tingimuste tõttu sõidu katkestama, näitas Solaride’i meeskond erakordset vastupidavust ning saavutas Cruiser-klassis 3. koha. Tiimiliikmed jõudsid juba esimest korda osaledes poodiumile – üle ootuste hea saavutus, võttes arvesse, et kogu võistluse ajaloo peale ei ole jõudnud ligi 70 protsenti võistlejatest finišissegi. See saavutus ei ole ainult Solaride'i võit, see on tõestus Eesti tehnoloogilisest võimekusest ja insenerihariduse olulisusest.